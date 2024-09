Inter, Palacios non si allena e torna in Argentina: cos’è successo

Alla ripresa degli allenamenti fissata per la giornata di ieri dopo i tre giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi ai suoi ragazzi, ad Appiano Gentile non era ancora presente Tomas Palacios. Il difensore acquistato dall’Inter a pochissime ore dalla chiusura del mercato una lunghissima telenovela, è dovuto rientrare in Argentina.

Dopo le lunghe giornate trascorsi a Milano in attesa che l’Inter riuscisse a sbloccare l’operazione con Tallares e Independiente Rivadavia, il classe 2003 è tornato in patria per ragioni burocratiche. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, però, non c’è da preoccuparsi: Palacios doveva sbrigare alcune pratiche che aveva lasciato in sospeso al momento della sua partenza e che richiedevano la sua presenza fisica, ma nei prossimi giorni sarà regolarmente in gruppo.