Ultimatum per Carboni: l’Inter apre a 40 milioni

Se in entrata il mercato dell’Inter è concentrato sulla difesa, in uscita è l’attacco a far lavorare maggiormente i dirigenti nerazzurri. Delle cessioni, infatti, potrebbero liberare lo spazio necessario per un nuovo colpo davanti.

Molto importante in questo senso potrebbe essere l’interesse dell’Olympique Marsiglia per Valentin Carboni. Come riportato da Alfredo Pedullà, coadiuvato anche dalle voci che arrivano dalla Francia, per l’argentino l’Inter chiede una cifra più vicina ai 40 milioni di euro.

La quotazione, afferma sempre Pedullà, può scendere a 35 milioni di euro solo se il controllo del cartellino rimanesse comunque dell’Inter.