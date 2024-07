“Pista fredda” per il difensore: dialoghi in corso con il Milan

L’Inter è tornata ad allenarsi in campo per la nuova stagione, disputando anche due match amichevoli, ma il lavoro della dirigenza per puntellare la rosa non si ferma. L’obiettivo numero uno è il difensore centrale, con diversi nomi che si stanno rincorrendo in queste ore.

Tra i tanti, quello di Mario Hermoso sembra essere rimasto più indietro. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, la pista Inter sarebbe attualmente fredda, così come l’ipotesi Napoli, con tanto di comunicato del club partenopeo a ribadirlo nelle scorse ore.

Per lo spagnolo, invece, si starebbe facendo sotto il Milan, che avrebbe intrapreso dei dialoghi con l’entourage del giocatore, lo stesso che ha portato Morata in rossonero. L’Inter, invece, sembra ormai aver abbandonato la pista, preferendo un proflio diverso, come Kiwior.