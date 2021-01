TS – Dzeko-Roma, è rottura. Opportunità per l’Inter, ma c’è l’ostacolo costi: il punto

Il clima turbolento che si respira in casa Roma, dove Edin Dzeko è ai ferri corti con il tecnico Paulo Fonseca, potrebbe avere riflessi anche sul mercato. Il fatto che il centravanti piaccia molto all’Inter non è una novità, dato che il club di Viale Della Liberazione l’ha più volte trattato negli ultimi anni: l’accordo fra nerazzurri e giallorossi, però, non è mai stato trovato, con il bosniaco che è sempre rimasto nella capitale.

L’esclusione di Dzeko dal progetto giallorosso potrebbe quindi rappresentare un’opportunità per un’Inter a caccia di una quarta punta. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, i costi dell’operazione rappresentano un ostacolo non facilmente superabile in questa sessione caratterizzata dal regime di austerity imposto dalla società. Più facile, dunque, che la dirigenza viri su profili low-cost.

