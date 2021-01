Social – Udinese-Inter, gara speciale per Sanchez: “Sempre bello tornare a casa”

Quella fra Udinese ed Inter, sfida in programma oggi pomeriggio alle ore 18 in quel della Dacia Arena, sarà una gara speciale per l’attaccante nerazzurro Alexis Sanchez, arrivato in Italia proprio grazie alla società bianconera. A testimoniare l’importanza avuta dalla formazione friulana nella carriera del giocatore ci sono i numeri, che parlano di ventuno gol e venti assist in tre indimenticabili stagioni.

Alexis Sanchez, Getty Images

Sul proprio profilo Instagram, Sanchez ha ricordato l’esperienza postando una foto in cui compare con lo storico capitano dell’Udinese, Antonio Di Natale. Queste le sue parole: “È sempre bello tornare nella mia prima casa qui in Italia“.