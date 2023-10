Una macchina da gol per l’Inter: nuovo bomber a 20 milioni

Nonostante il recente ottimismo che si è diffuso ad Appiano Gentile per il possibile quanto inaspettato ritorno anticipato in campo di Marko Arnautovic, a togliere ogni dubbio sul rendimento del centravanti austriaco sarà come sempre il campo. L’ex Bologna aveva avuto un discreto impatto sul mondo nerazzurro, macchiato solamente da una prestazione poco performante in Champions League con la Real Sociedad.

Non è comunque un mistero che l’Inter non abbia del tutto spento i fari sul mercato degli attaccanti in vista delle prossime sessioni. Un nuovo profilo entrato di prepotenza sull’agenda degli obiettivi del club nerazzurra, come riportato da Calciomercato.com, è ad esempio quello di Serhou Guirassy. Il bomber dello Stoccarda ha già stabilito un record storico in Bundesliga superando addirittura una leggenda come Roberto Lewandowski.

Prima del centravanti guineano, infatti, mai nessuno era riuscito a segnare ben 13 gol dopo le prime 7 giornate nel campionato tedesco. Uno score che ha fatto drizzare le antenne dei grandi club, tra cui quello nerazzurro. Sebbene non sia più giovanissimo, per il classe 1996 nella finestra di gennaio potrebbero servire ben 35 milioni di euro per convincere lo Stoccarda a cedere il suo cartellino.

Ragionamenti più semplici in ottica estate 2024, quando dovrebbe attivarsi una clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente sul suo contratto. Logico che a quelle cifre Guirassy diverrebbe ancor più appetibile sul mercato, soprattutto per una società come l’Inter che non ha alcuna intenzione a spendere cifre da capogiro.

L’opinione di Passione Inter

Come dicevamo, Guirassy non è certo un giovane talento su cui costruire dei progetti a lungo termine, ma nemmeno un attaccante navigato giunto a fine carriera. Il guineano viene dalla gavetta ed ha ancora diversi anni davanti a sé da garantire ad alti livelli a suon di gol. Un profilo tutto da scoprire, ma nel pieno della maturità calcistica. Un’opportunità che, se non colta, a queste cifre potrebbe diventare un grande rimpianto per diversi club. Se i numeri poi dovessero rimanere gli stessi da qui ai prossimi mesi, staremo certamente parlando di una macchina da gol da prendere a tutti i costi.