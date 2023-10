Dopo il pareggio rimediato nell’ultimo turno in rimonta dal Bologna, non saranno semplici le prossime due settimane per l’Inter. La formazione di Simone Inzaghi dovrà affrontare tutta la sosta da seconda in classifica per la prima volta in questa stagione, dopo il sorpasso operato dal Milan con la vittoria tanto discussa sul Genoa.

Due punti gettati al vento per i nerazzurri che avevano approcciato ancora una volta bene il match contro i rossoblù, trovando in pochi minuti il doppio vantaggio con Acerbi e Lautaro Martinez. L’ennesimo calo di concentrazione ha però rimesso in partita la squadra di Thiago Motta, abile a rimanere in partita e punire l’Inter nelle sue fragilità.

L’impressione è che specialmente nella ripresa alla squadra di Inzaghi sia mancata fisicità e presenza dentro l’area di rigore. Caratteristiche che i nerazzurri potrebbero ritrovare con il ritorno di Marko Arnautovic dall’infortunio. L’attaccante austriaco, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe tornare in campo prima del previsto.

Dopo aver rimediato una brutta distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, l’ex Bologna dovrebbe recuperare quasi un mese in anticipo rispetto alle previsioni iniziali. L’obiettivo di Arnautovic è diventato adesso il match del prossimo 29 ottobre Inter-Roma, anche se realisticamente potrebbe tornare tra i convocati di Inzaghi per la gara del 4 novembre tra Atalanta-Inter.

L’opinione di Passione Inter

Può piacere o meno, ma uno con le caratteristiche di Arnautovic lì davanti diventa fondamentale in certe partite. Nel finale di Inter-Bologna, ad esempio, l’assenza di un calciatore abile sulla palle aeree come l’austriaco si è fatta sentire a fronte dei numerosi cross arrivati dagli esterni. La superiorità che Inzaghi riesce spesso ad ottenere a partita in corso dalle fasce coi cambi dei due laterali, viene infatti vanificata se l’area di rigore non viene riempita da calciatori di una certa stazza.