Satriano si sblocca con il Brest in Ligue 1 e pareggia al 93′

Martin Satriano ha trovato oggi il suo primo gol stagionale. L’ex Inter Primavera ora in prestito al Brest si è sbloccato nella sfida andata in scena oggi contro il Tolosa. Sotto per 1-0, l’attaccante classe 2001 è entrato al 64′ per cercare il gol del pareggio. Al 93′ lo ha trovato, regalando un punto alla squadra che al momento si trova al momento al terzo posto in Ligue 1 a più tre sul Marsiglia di Joaquin Correa e a meno due dalla vetta. La speranza è che sia il primo di molti.