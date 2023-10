Sosta Nazionali, quante partenze: la decisione di Inzaghi

La Serie A si fermerà con il termine dell’ottava giornata per lasciare spazio alla seconda sosta Nazionali. L’Inter dovrà salutare ben 16 giocatori, convocati per gli impegni delle proprie nazioni. Con così tanti giocatori indisponibili, Simone Inzaghi ha deciso di concedere alla squadra tre giorni di riposo. Inutile specificare che non si tratta di un premio per i nerazzurri. Il Campionato riprenderà il 21 ottobre con la sfida in trasferta contro il Torino.