Inter Primavera, la squadra di Chivu ancora imbattuta

L’Inter Primavera ha avuto un ottimo inizio di stagione. I ragazzi di Cristian Chivu sono ancora imbattuti in tutte le competizioni. Al momento dopo sei giornate si trovano al secondo posto in classifica nel Campionato Primavera 1 con 14 punti. Due in meno del Milan capolista, esattamente come in Serie A. Quattro vittorie contro contro Empoli, Fiorentina, Frosinone e Torino. Contro il Cagliari e nell’ultima giocata contro la Sampdoria l’Under 19 non è riuscita ad andare oltre l’1-1. La squadra di Chivu la seconda miglior difesa con soli 4 gol subiti e il terzo miglior attacco con 13 reti realizzate. Il 21 ottobre ricomincerà la rincorsa al titolo nella sfida in casa contro il Sassuolo.

In UEFA Youth League invece sono arrivati due pareggi. Il primo è stato un rocambolesco 3-3 in trasferta contro la Real Sociedad, unico punto guadagnato dagli spagnoli finora. Nell’ultima partita europea invece è finita 1-1 contro il Benfica, con l’espulsione di Matteo Cocchi nel finale. Due punti in classifica, dietro al Salisburgo primo con 4 e a pari merito con i portoghesi. Il 24 ottobre ricomincerà anche il percorso europeo con la sfida in casa contro gli austriaci dove sarà fondamentale trovare i tre punti. Nella Youth League, il primo classificato nei gironi si qualifica direttamente ai playoff mentre il secondo deve prima superare un altro turno.