Thuram da RECORD: è il migliore in Serie A e in Europa

Marcus Thuram non è riuscito a trovare il gol nella sfida di ieri contro il Bologna. Tuttavia ha realizzato l’assist per l’eurogol di Lautaro Martinez, valido per il momentaneo 2-0. Con il passaggio chiave realizzato all’argentino, è arrivato a quota cinque in appena otto presenze al primo anno nel Campionato italiano. Numeri che gli hanno permesso di stabilire due record. Il francese è infatti il primo a collezionare queste statistiche in Serie A negli ultimi vent’anni. Non solo in Italia perché al momento in Europa è il migliore sotto questo punto di vista assieme a Saul Niguez dell’Atletico Madrid e James Maddison del Tottenham. Un ottimo inizio per il classe 1997 al primo anno con la maglia dell’Inter addosso.