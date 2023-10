Correa infortunato ma il Marsiglia ora vede la Champions

Joaquin Correa quest’estate ha salutato i nerazzurri per andare al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto. I francesi hanno versato due milioni di euro per per il prestito oneroso e dovranno versarne altri dieci solamente in caso di qualificazione in Champions League.

In questo momento l’argentino è infortunato, mantenendo quindi le abitudini milanesi. Senza di lui però la squadra ora guidata da Gennaro Gattuso ha battuto per 3-0 il Le Havre. Con questi tre punti ha mantenuto il sesto posto, a meno cinque punti dal Monaco primo e meno uno invece dalla zona Champions.