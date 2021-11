GdS – Vecino scontento, chiede minutaggio: se parte c’è Nandez

L'Inter chiede almeno 10 milioni di euro per il centrocampista ex Fiorentina

Il malessere espresso da Matias Vecino, dal ritiro uruguaiano, apre a diverse opzioni in casa Inter. "A Milano vivo una situazione inaspettata, se continua dovremo trovare una soluzione col club". Così ha detto il centrocampista nerazzurro. É chiaro che le sole due partite dal 1' sulle sedici fin qui giocate dagli uomini di Inzaghi, sono troppo poco per Vecino. Così, come riporta La Gazzetta dello Sport, non è esclusa una partenza nel mercato di gennaio. La società chiede almeno 10 milioni di euro per l'ex Fiorentina, cifra che permetterebbe a Marotta e Ausilio una mossa in entrata.