TS – Atteso l’incontro con l’entourage di Brozovic: la situazione per il rinnovo

C'è fretta da parte dell'Inter, Brozovic vuole un ingaggio da 7 milioni di euro

Il rinnovo di Marcelo Brozovic è ben lontano dall'essere chiuso. Anzi, non ci siamo mai andati vicino. Per questo motivo, le prossime settimane saranno cruciali: più si avvicina febbario (da lì in poi il croato potrà firmare un contratto con una nuova squadra), più l'Inter deve alzare le antenne. Come riporta Tuttosport, nei prossimi giorni è atteso un incontro tra l'entourage di Brozovic e l'Inter.