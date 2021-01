Veron: “Messi all’Inter? Zanetti può sedurlo. Bisogna farlo sentire importante”

Lionel Messi, dal 1° gennaio, può firmare con qualsiasi club visto che il suo contratto con il Barcellona scade a giugno 2021. La dirigenza blaugrana farà di tutto per trattenerlo, ma resta da capire la volontà del fuoriclasse argentino che, pochi mesi fa, era deciso a lasciare il Camp Nou.

Psg e Manchester City sono le squadre più accreditate ad accoglierlo, ma i tifosi dell’Inter continuano a sognare il grande colpo di mercato. Ad alimentare quest’illusione ci ha pensato anche l’ex nerazzurro Juan Sebastian Veron, che ha parlato del futuro del suo connazionale ai microfoni di Perform Stats.

Ecco le sue parole: “Messi in Italia? Se arriva sarà solo grazie a Javier Zanetti, che lo conosce e proverà a parlargli facendolo sentire di nuovo importante e spiegandogli i progetti futuri del club. Se l’Inter vuole provarci, deve usare la seduzione e andare al suo cuore per avvicinarsi a lui. Deve fare di Messi il suo giocatore di punta e far capire che vuole essere ai massimi livelli”.

