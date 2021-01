TS – Guardiola stregato da Bastoni, muro Inter. Tutto quasi fatto per il rinnovo: i dettagli dell’affare

L’assist meraviglioso confezionato per il 2-0 di Barella è soltanto l’ultimo grande colpo messo in mostra da Alessandro Bastoni. Le big europee continuano a sognarlo, il Manchester City di Guardiola su tutti, ma l’Inter è da tempo a lavoro con il suo entourage per blindarlo sul mercato e rivedere il suo contratto.

Senza fretta, come confermato anche dall’agente Tullio Tinti ieri ai microfoni di Rai Radio1 Sport. Come riportato da Tuttosport, Bastoni passerà da un ingaggio da 1 milione di euro circa a stagione, bonus compresi, ad un salario superiore ai 2. L’ufficialità potrebbe arrivare a fine stagione, ma l’accordo è già intavolato.

