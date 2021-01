Rai Sport – Lazio e Spezia, ora Fonseca rischia. La Roma riflette: Spalletti in pole. L’Inter spera

Prima il derby perso nettamente contro la Lazio, poi l’eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia. Due sconfitte che potrebbero essere letali per Paulo Fonseca, allenatore della Roma.

Come riportato da Rai Sport, ai tifosi giallorossi non sono andate giù le recenti prestazioni della squadra e ora chiedono a gran voce l’esonero del tecnico, colpevole anche di aver effettuato ieri sera sei sostituzioni che avrebbero comunque fatto perdere a tavolino l’ottavo di Coppa Italia.

La dirigenza della Roma si è presa qualche ora di riflessione, ma nella capitale è già partito il toto-nomi per l’erede di Fonseca. Allegri e Sarri in corsa, ma al momento la pista più calda è quella che porta al ritorno di Spalletti: il tecnico toscano, ancora sotto contratto con l’Inter, è il profilo più quotato tra i tifosi ma non solo.

Anche la dirigenza nerazzurra aspetta novità dalla capitale: un eventuale approdo di Spalletti sulla panchina giallorossa consentirebbe di risparmiare parte dell’ingaggio che dovrà essere riconosciuto, in alternativa, fino a giugno 2021.

