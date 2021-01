TMW – Nuova avventura in Serie C per Pozzer: il baby portiere dell’Inter riparte dalla Lucchese

Nuova avventura in vista per Giacomo Pozzer, portiere classe 2001 di proprietà dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’estremo difensore risolverà il prestito con il Monopoli e approderà in prestito secco alla Lucchese in questa finestra di mercato.

La formazione toscana ha deciso di puntare sul portiere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dopo l’infortunio di Jacopo Coletta: il portiere della Lucchese ha infatti rimediato una frattura composta ad andamento spiroideo del perone, con interessamento del legamento peroneo-astralgico e del legamento deltoideo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<