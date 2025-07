Vertice decisivo per Lookman: l’Inter alza l’offerta

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che potrebbe davvero portare Ademola Lookman all‘Inter. Nella giornata di domani, infatti, è atteso un vertice decisivo tra i due club che potrebbe sbloccare lo stallo degli ultimi giorni.

A margine del Consiglio di Serie A fissato per domani, come scritto dal Corriere dello Sport, è atteso l’incontro tra il presidente dell‘Inter Beppe Marotta e l’ad dell’Atalanta Luca Percassi. I nerazzurri presenteranno una nuova proposta al rialzo, cercando di avvicinare i 50 milioni chiesti dai bergamaschi. Una nuova offerta da 45 milioni, con una formula diversa da quella iniziale: non sarà più prestito con obbligo, bensì trasferimento a titolo definitivo.

Non è ancora attesa la fumata bianca, anche perché bisognerà prima capire le intenzioni dell’Atalanta dinnanzi a questa nuova proposta. Ma sicuramente gli sforzi dell‘Inter avvicineranno il club verso il traguardo finale che a questo punto Lookman non vede l’ora di tagliare. Il nigeriano, perfetto per il nuovo cambio modulo di Chivu, ha già dato la sua preferenza ai nerazzurri e non vede l’ora di poter raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Appiano Gentile.