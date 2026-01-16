Vertice di mercato dopo Inter-Lecce: fissato QUESTO obiettivo

La Gazzetta dello Sport riporta di un incontro tra Marotta, Ausilio, Baccin, Chivu e Kolarov avvenuto dopo il successo sul Lecce negli spazi interni di San Siro. Al centro delle discussioni c’è stata la situazione degli esterni destri disponibili sul mercato, un ruolo dove il club ha deciso di intervenire. L’opzione Perisic resta sul tavolo, ma soltanto come possibilità per gli ultimi giorni della sessione di gennaio, qualora il Psv apra alla trattativa.

Tuttavia, durante il vertice è emerso con chiarezza un tema ancora più caldo: il tricolore. La rosea sottolinea come la delusione per quanto accaduto la scorsa stagione sia ancora viva in chi ha vissuto quei momenti dall’interno. Sia chi lavora quotidianamente nel centro sportivo di Appiano sia chi gestisce gli aspetti amministrativi nella sede di viale della Liberazione hanno ben chiaro l’obiettivo dello scudetto numero 21.

Il prossimo appuntamento è a Udine, dove la squadra dovrà affrontare una trasferta impegnativa. Nel gruppo si registra una certa stanchezza, eredità dello scontro diretto con Conte e della successiva fatica contro il Lecce. La partita d’andata ha dimostrato quanto conti la fisicità nell’undici di Runjaic, e proprio per questo non ci saranno calcoli in ottica turnover.

La priorità dichiarata rimane la conquista del titolo, anche se tre giorni dopo la trasferta friulana ci sarà un impegno europeo di grande rilievo. Ma la linea è tracciata: massimo impegno in campionato, senza compromessi.