Chi è Di Bello, l’arbitro di Udinese-Inter: bilancio assurdo

Questo sabato 17 gennaio alle ore 15.00, si disputerà l’anticipo della ventunesima giornata di Serie A tra Udinese-Inter presso il Bluenergy Stadium. Nerazzurri chiamati a raccogliere immediatamente nuove energie dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale contro il Lecce, una gara in cui la squadra è sembrata in effetti meno brillante rispetto ad altre volte

Per Udinese-Inter l’Aia ha scelto di designare l’arbitro Marco Di Bello, alle seconda direzione stagionale con i nerazzurri dopo l’ottimo 4-0 sul Como dello scorso 6 dicembre. Il fischietto della sezione di Brindisi verrà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Zingarelli e dal IV Ufficiale Feliciani. Al Var andrà l’esperto Mazzoleni assistito da La Penna.

Ad impressionare sono senz’altro i precedenti tra Di Bello e l’Inter: su 16 gare arbitrate (15 in Serie A e una in Coppa Italia), i nerazzurri non hanno mai perso: sono infatti 12 le vittorie ottenute e solamente 4 i pareggi registrati.