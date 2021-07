GdS – Riecco Vidal, ma il futuro è tutto da scrivere. Presto l’incontro col club: occhio alla risoluzione

Sul centrocampista cileno c'è da registrare l'interesse di Boca Juniors, Flamengo e Inter Miami

Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, l'ex Barcellona ha ancora un anno di contratto a 6,5 milioni netti più bonus, troppi per l'Inter che punta ad abbassare il monte ingaggi del 15%. Il contratto di Vidal però resta difficile da assorbire per tutti i club europei, quindi lo sguardo è rivolto dall’altra parte dell’Oceano.