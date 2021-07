Inter-Pergolettese 8-0, ottimo test per Inzaghi. Dimarco incanta: il report completo

Out Nainggolan per infortunio e Mulattieri ad un passo dal Crotone

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel 3-5-2 del primo tempo, davanti al capitano Handanovic, Inzaghi ha schierato dal 1' Skriniar, De Vrij e Kolarov, mentre accanto a Brozovic da una parte c’era Gagliardini e dall’altra Calhanoglu, sempre più in sintonia con i nuovi compagni. Confermati Dimarco e Darmian, sulle fasce, davanti l’accoppiata d’attacco Satriano-Pinamonti.

Nel secondo tempo Inzaghi ha cambiati tutti gli undici, mantenendo il solito 3-5-2: davanti a Radu in porta, c’erano i baby Moretti e Sottini ai lati di Ranocchia. Zanotti e Carboni sulle fasce, Agoumé a fare il regista con Sensi e Nunziatini (autore della rete del definitivo 8-0) da mezzali e la coppia Colidio-Salcedo a pungere in attacco.

Spicca tra tutte la prestazione di Federico Dimarco. Il canterano nerazzurro, come riportato dal Corriere dello Sport, anche ieri contro la Pergolettese ha impressionato, sfornando assist a ripetizione per i compagni.

Out Nainggolan (il centrocampista belga non ha preso parte alla sfida a causa di una botta alla gamba sinistra presa sabato in allenamento) e Mulattieri, ormai ad un passo dal Crotone.