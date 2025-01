Zalewski, Inter ferma sul prestito: novità sul fronte Biraghi

Dopo l’uscita di Tajon Buchanan volato in Spagna per andare a vestire la maglia del Villarreal e giocare con più intensità, l’Inter deve individuare un sostituto del canadese in questi ultimi giorni di mercato che chiuderà lunedì 3 febbraio, il giorno dopo il derby contro il Milan.

Sulle colonne di Tuttosport viene proposto oggi un aggiornamento sulla caccia all’Inter del suo nuovo esterno mancino. Gli obiettivi principali al momento sono due: Nicola Zalewski della Roma e Cristiano Biraghi della Fiorentina differenti per età ed esperienza in Serie A.

Il giallorosso è in scadenza di contratto a fine stagione, motivo per il quale l’Inter non vuole pagare adesso a prenderlo e si limita ad un prestito per sei mesi. Al massimo potrebbe infatti a parametro zero in estate. L’ormai ex capitano della Fiorentina potrebbe invece tornare ancora una volta in nerazzurro dopo aver già giocato nelle giovanili e anche nel campionato 2019/20.

Su Biraghi però ci sono anche le attenzioni del Verona che sta lavorando ad uno scambio con la Fiorentina coinvolgendo un altro ex Inter come Davide Faraoni. I dirigenti nerazzurri hanno quindi il tempo che stringe e devono prendere in fretta una decisione su quale via intrapredere.