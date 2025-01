Zielinski consiglia la dirigenza: “Questo acquisto sarebbe utile a tutti”

Manca sempre meno alla fine del mercato e l’Inter si sta muovendo per cercare di concludere alcune operazioni da potare a termine entro lunedì, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Nella giornata di ieri è volato in Spagna, Tajon Buchanan che ora andrà sostituito con un pari ruolo.

Per la batteria degli esterni, l’Inter sta monitorando alcuni nomi e in prima fila sembra esserci Nicola Zalewski della Roma. Il laterale polacco ha appena ricevuto una sorta di sponsorizzazione dal suo connazionale Piotr Zielinski. Il numero 7 nerazzurri ha parlato bene del giocatori della Roma ai microfoni di TVP Sport.

“Per me e per l’intera Inter, Zalewski sarebbe una buona opzione perché sappiamo che tipo di giocatore è Nico. Lo apprezzo molto, so quali abilità ha e quanto può dare alla squadra. Se dovesse davvero avvenire questo trasferimento, sarei molto felice. E Nico ci sarebbe sicuramente utile”, questo il commento di Zielinski.