Calhanoglu punta il derby: presa una decisione sulla sua titolarità

Mancano appena due giorni alla sfida tra Milan ed Inter che come sempre non è una gara banale per i tifosi di entrambe le squadre visto che vale il dominio sulla città. I nerazzurri arrivano carichi a questo derby visti i recenti risultati molto positivi tra Serie A e Champions League.

L’unico problema per Simone Inzaghi è quello relativo all’infortunio del grande ex, Hakan Calhanoglu. Il regista turco vuole esserci nel derby contro la sua vecchia squadra, dopo che si è infortunato una prima volta proprio contro i rossoneri a Riad nella finale di Supercoppa, la sua ultima presenza in campo.

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu ieri ad Appiano Gentile si è allenato per gran parte in gruppo e tra oggi e domani cercherà di tirarsi a lucido per il derby. Il numero 20 vorrebbe scendere in campo da titolare vista l’importanza della partita ma Inzaghi al momento opterebbe per farlo entrare a gara in corso.