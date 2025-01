Precedenza all’Inter U23: ecco cosa dicono le nuove regole in Serie C

Oggi si è radunato il Consiglio Federale che in una lunga riunione ha discusso di tanti temi tra cui anche il regolamento per i ripescaggi nel prossimo campionato di Serie C che come ogni anno dovrà seguire un elenco di precedenze ben preciso.

Secondo quanto si apprende dalla nota diramata dalla FIGC, verrà data precedenza alle società di Serie A che volessero iscrivere una loro seconda squadra in Serie C, nel caso in cui si presentasse una vacanza d’organico. In seguito saranno poi scelte squadre di Serie D (dai playoff) e poi infine una di Lega Pro.

Quindi se ad esempio una attuale società di Serie C dovesse rinunciare all’iscrizione per il 2025/26 o essere penalizzata e retrocessa di categoria, si aprirebbero le porte all’Inter per iscrivere la sua formazione Under 23 per la quale c’è già il progetto in cantiere. Di seguito la nota pubblicata sul sito FIGC.

“Il Consiglio ha approvato i provvedimenti che prevedono: l’ordine dei ripescaggi in Serie C in caso di vacanza d’organico, che per la prossima stagione sportiva che riconosce la priorità ad un’eventuale nuova Seconda Squadra di Serie A, successivamente ad una società di Serie D e infine ad una di Lega Pro; criteri e termini per le eventuali riammissioni ai Campionati di Serie A e B per le società retrocesse dalle medesime competizioni; criteri e termini e procedure per la determinazione della graduatoria delle eventuali Seconde Squadre che si candidassero alla integrazione dell’organico in Serie C 2025/2026”.