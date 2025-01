Buchanan è arrivato in Spagna: “Felice di essere qui”

Tajon Buchanan è pronto a diventare un nuovo calciatore del Villarreal. Il laterale canadese si trasferisce in Spagna in prestito dall’Inter per giocare con più continuità da qui a fine stagione rispetto a quanto è riuscito a fare agli ordini di Simone Inzaghi in questo anno in nerazzurro.

Buchanan è infatti arrivato all’Inter nel mercato di gennaio 2024 e dopo un anno esatto saluta quindi la Beneamata. Nel pomeriggio di oggi è atterrato in Spagna con un volo partito da Milano ed è stato già accolto dai primi giornalisti iberici.

I colleghi di El Chiringuito TV hanno raccolto le prime parole del calciatore canadese che si è detto soddisfatto di questo suo arrivo nel Villarreal. Ecco le dichiarazioni di Buchanan: “Sono molto felice di essere qui, ho parlato con tutti e sono contento di essere arrivato”.