L’agente di Frattesi svuota il sacco: “Roma? Ecco di chi era l’idea”

Per diverse settimane di questa sessione invernale di mercato, in casa Inter ha tenuto banco il futuro di Davide Frattesi che per diversi giorni è stato molto chiacchierato dalle voci di mercato e veniva dipinto come un sicuro partente dalla squadra di Simone Inzaghi.

Oggi il suo procuratore, Beppe Riso, uscendo dalla sede nerazzurra ha risposto ad alcune domande poste dai giornalisti presenti. Queste le sue parole, riportate da TMW, su Frattesi: “Roma? Abbiamo parlato solo a inizio mercato, ripeto: è stata un’idea mia, né di Davide, né dell’Inter”.

Riso quindi nega che l’intenzione del giocatore fosse quella di andare via dall’Inter ma che fosse un’idea sua quella di sondare il terreno con il club giallorosso per valutare poi un trasferimento. L’agente chiude in parte anche ad un suo possibile addio estivo: “Per adesso no”, ha risposto.

Infine Riso, agente pure del giovane De Pieri che oggi è andato in sede per rinnovare il suo contratto con l’Inter dopo l’esordio di ieri sera in Champions League, ha esaltato le qualità del talento classe 2006: “Sono emozionato perché è un ragazzo spettacolare”.