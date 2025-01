L’Inter U23 prende forma: ECCO la probabile formazione

Da qualche mese a questa parte, l’Inter ha deciso di intensificare i lavori per la creazione di una formazione Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C per la stagione 2025/26. Un progetto che cresce di giorno in giorno, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente i tanti giovani provenienti dal settore giovanile nerazzurro.

L’Inter U23 ha già individuato due possibili sedi per quelli che saranno i match casalinghi: lo stadio Ernesto Breda a Sesto San Giovanni oppure l’U-Power Stadium di Monza. Per quanto riguarda la panchina, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, in pole rimane l’ex Cristian Chivu.

L’idea del club nerazzurro, che avrà in Dario Baccin un punto di riferimento in questa nuova avventura, è quella di creare una tappa intermedia per i giovani della Primavera nerazzurra prima dell’approdo in prima squadra. Una formazione che sarà composta da talenti del settore giovanile mista a calciatori di una certa esperienza per il campionato di Serie C.

Tra i possibili protagonisti della nuova Inter U23, potrebbero tornare utili alcuni dei 17 calciatori di proprietà attualmente in prestito. Escludendo da questo ragionamento i fratelli Sebastiano e Pio Esposito, Franco e Valentin Carboni, Aleksandar e Filip Stankovic, Zinho Vanheusden e Martin Satriano, rimangono sette volti potenzialmente arruolabili.

Stiamo parlando di Eddie Salcedo e Issiaka Kamate, attualmente prestati all’Ofi Creta e all’AVS Futebol, Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria), Alessandro Fontanarosa (Reggiana) e soprattutto Luca Di Maggio e Francesco Stante, entrambi in C con Perugia e Pergolettese. A questo elenco si aggiungono anche Enoch Owusu (2005, Novara), Amadou Sarr (2004, Foggia) e Jan Zuberek (2004, Lecco), tutti poco impiegati nelle rispettive squadre.

Non mancano le giovani promesse dell’attuale Primavera di Andrea Zanchetta come Thomas Berenbruch, che ha già segnato sette gol in 15 partite, e Mike Aidoo, unico ad aver esordito in prima squadra. Altri nomi interessanti includono Luka Topalovic, Matteo Lavelli, Giacomo De Pieri e il capitano dell’Under 17 azzurra, Mattia Mosconi.

Il nucleo centrale del progetto sarà probabilmente formato dai ragazzi del 2005, ventenni nel pieno della maturità calcistica quando l’Under 23 entrerà nel vivo. Tra portieri, centrocampisti e difensori, si delinea già una solida base su cui costruire il futuro nerazzurro.