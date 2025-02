Il NOME del nuovo attaccante dell’Inter nel taccuino di Ausilio

La stagione dell’Inter si sta preparando a vivere delle settimane cruciali per quanto riguarda gli obiettivi sul campo. Al tempo stesso, la dirigenza nerazzurra ha lo sguardo rivolto già più avanti, come dimostra l’investimento fatto per Sucic della Dinamo Zagabria. Il croato è il primo dei vari movimenti che arriveranno in estate e che riguarderanno anche l’attacco.

Come riportato da Marco Barzaghi sul proprio canale YouTube, arriverebbero conferme sulla ricerca dell’Inter di un “attaccante veloce”. L’occasione, come suggerisce il giornalista, potrebbe ancora essere Federico Chiesa, che al Liverpool sta trovando poco spazio.

Sul taccuino di Ausilio e Baccin, però, ci sarebbe soprattutto di Anthony Elanga, ex talento del Manchester United, che sta facendo molto bene con il sorprendente Nottingham Forest. Il classe 2002 si è trasferito nella scorsa estate e avrebbe attualmente una valutazione di circa 25 milioni di euro.