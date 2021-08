CdS – Adesso Zapata per rinforzare l’attacco ma non c’è solo lui sulla lista

Ieri c'è stato un incontro tra Inter e Atalanta dopo l'amichevole contro la Dinamo Kiev

Dopo gli arrivi, ufficializzati ieri sera, di Dzeko e Dumfries l'Inter cerca il terzo colpo di mercato nel giro di pochi giorni. L'obiettivo è un secondo attaccante dopo l'acquisto del centravanti bosniaco. Come anticipato dalla redazione di Passione Inter, gli agenti di Duvan Zapata saranno in Italia lunedì e la sua permanenza all'Atalanta non è così scontata. Infatti, il Corriere dello Sport riporta di un incontro avvenuto ieri - dopo l'amichevole vinta 3-0 contro la Dinamo Kiev dall'Inter - tra Piero Ausilio e Giovanni Sartori, ds dei bergamaschi. Il centravanti colombiano è in cima nella liste dei desideri dei nerazzurri che lo valutano 30 milioni di euro: l'Atalanta una decina di milioni in più. Per questo motivo, dalle parti di Viale Liberazione sono stati individuati alcuni piani B.