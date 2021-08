Dumfries (Inter TV): “Qui per vincere di nuovo il campionato”

L'esterno olandese si è presentato ai microfoni di Inter TV dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo

Ieri sera è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Denzel Dumfries all'Inter: l'esterno olandese sarà il nuovo rinforzo per la fascia destra nerazzurra e avrà il duro compito di non far rimpiangere la cessione di Hakimi. Intanto, l'ex PSV si è presentato ai microfoni di Inter TV e ha parlato così del suo approdo a Milano: "Qui è tutto fantastico, sono molto felice di arrivare dai campioni d'Italia e di avere questa grande opportunità. Le mie caratteristiche? Sono un esterno di difesa a cui piace molto inserirsi. Credo mi troverò molto bene all'Inter perché qui, come nell'Olanda, si gioca a 5 dietro. Mi spingo spesso in avanti ma è ovvio che prima di tutto viene il compito difensivo."