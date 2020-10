CM.Com – Zappa in mostra con il Cagliari: l’Inter lo tiene d’occhio, ma attenzione alla Juventus

Gabriele Zappa è una delle rivelazioni del Cagliari in queste prime uscite stagionali, ma dopo la scorsa stagione al Pescara (cinque gol e sei assist) il suo rendimento non è più di tanto sorprendente. Infatti, l’Inter, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbe pensato di far valere la recompra per il giocatore, fissata a 4/5 milioni di euro; la pandemia, però, ha scombussolato i piani nerazzurri.

Un’altra big che avrebbe messo gli occhi su di lui nel recente passato è la Juventus, che pensava di acquistarlo a titolo definitivo per girarlo successivamente alla propria Under-23. Il giocatore, però, voleva giocarsi le sue carte direttamente in Serie A: per questo motivo, l’offerta del Cagliari è stata più che soddisfacente. L’Inter, nel frattempo, lo tiene d’occhio per il futuro…

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<