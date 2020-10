GdS – Questo Lukaku è lo specchio dell’Inter: potenzialmente devastante, ma (per ora) incompiuta

L’Inter è reduce dall’1-2 nel derby di Milano, con la conseguente vittoria dei rivali rossoneri. Certo, una sconfitta che deriva specialmente da errori difensivi, ma non solo: sotto porta, specialmente nel secondo tempo, sembra mancata la lucidità necessaria per cercare il pareggio o, chissà, magari anche la vittoria. La Gazzetta dello Sport ha analizzato questa problematica, sottolineando il rendimento di Lukaku.

Romelu Lukaku, infatti, sembra essere croce e delizia in quest’avvio di campionato per la Beneamata. Il centravanti belga è più di una semplice prima punta, perché è un salvagente al quale si aggrappa tutta la squadra, Lautaro compreso; allo stesso tempo, però, gli sforzi fisici operati dall’ex United lo penalizzano in fase realizzativa: 4 gol in 4 gare non sono pochi, ma le occasioni avute parlano di un rendimento al di sotto delle sue possibilità. Insomma, il potenziale c’è ed è strabordante, ma per ora manca ancora un po’ di concretezza.

