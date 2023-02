MVP Passione Inter – Gosens entra in classifica, Lautaro scappa. Onana supera Dimarco

Dopo l'ultimo match giocato dall' Inter , ecco l'attesissima classifica targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

L'Inter perde 1-0 in casa del Bologna e raggiunge l'incredibile dato di 7 sconfitte in 24 partite di campionato. Secondo la community il migliore in campo è stato Robin Gosens, che con 5 punti entra per la prima volta nella classifica generale. Balzo in avanti anche per Lautaro Martinez (3 punti), sempre più primo, e André Onana (1 punto) che stacca Dimarco.