INDISCREZIONE PI – Attacco Inter, idea Zapata: c’è l’apertura. Esposito la chiave

In attesa di conoscere l’esito della telenovela Lautaro con il Barcellona, la dirigenza dell’Inter continua a lavorare sottotraccia per non farsi trovare impreparata davanti ad un’eventuale partenza del suo numero 10 nella prossima finestra di calciomercato.

Sfumato Mertens, che ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il Napoli, e abbandonata la pista Werner, che non è mai decollata come confermato dallo stesso Ausilio, il nome più caldo del momento è quello di Cavani.

Il Matador, in scadenza di contratto con il Psg, però ha rimandato ogni decisione ad agosto, dopo la Champions League. Sull’ex Napoli c’è da registrare la forte concorrenza dell’Atletico Madrid e di altri club europei, come il Newcastle, ma non solo.

Così l’Inter si guarda attorno e nelle ultime ore è (ri)spuntata la candidatura di Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta. L’accostamento non è nuovo, l’ex Napoli e Sampdoria è stato già sondato dalla dirigenza nerazzurra in passato ed è una pista che va monitorata con attenzione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, al momento non ci sono da registrare contatti ufficiali tra le parti ma l’interesse dell’Inter nei confronti di Zapata è confermato. Così come il gradimento da parte del giocatore che sarebbe ben lieto di trasferirsi a Milano da Conte, nonostante l’exploit avuto con Gasperini.

Zapata ha caratteristiche diverse da Lautaro, ricorda molto Lukaku per modo di giocare e potenza fisica. I due potrebbero giocare anche uno a fianco dell’altro al centro di un attacco che sarebbe complicato da fronteggiare per ogni difesa del mondo. Va ricordato infatti che Conte ha corteggiato per lungo tempo Dzeko, prima di “accontentarsi” di Sanchez e puntare tutto sulla Lu-La.

Attenzione anche all’ottimo rapporto che c’è tra Atalanta e Inter, come testimoniano gli affari degli ultimi tempi. Bastoni e Gagliardini in primis. Nelle ultime ore infatti la Dea avrebbe intensificato i contatti con la dirigenza nerazzurra per portare a Bergamo Sebastiano Esposito, talento classe 2002 promosso da tempo in prima squadra da Conte.

La dirigenza nerazzurra potrebbe inserirlo come contropartita tecnica nella trattativa e riservarsi un diritto di prelazione in futuro, sulla falsariga di quanto fatto con il Genoa per Pinamonti.

