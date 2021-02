INDISCREZIONE PI – Agoumé, nel futuro c’è solo l’Inter. Lontana l’opzione Bayern Monaco

Dopo numerose panchine ad inizio stagione che avevano fatto pensare ad una possibile interruzione del prestito, alla fine con pazienza ed abnegazione Lucien Agoumé si è pian piano imposto nelle gerarchie del centrocampo dello Spezia. Il centrocampista francese di proprietà dell’Inter sta crescendo di partita in partita, affrontando tutte le tappe di crescita necessarie per arrivare ad alti livelli. Probabilmente favorito anche dalla presenza in panchina di un ottimo allenatore come Vincenzo Italiano che sta dimostrando coraggio e buona attitudine con i giovani talenti.

Per quanto riguarda il futuro del classe 2002, la scorsa domenica si è tornato nuovamente a parlare dell’interesse nei confronti di Agoumé da parte del Bayern Monaco. Come raccolto in ESCLUSIVA questo pomeriggio dalla redazione di Passione Inter, il club nerazzurro ha la massima fiducia nei confronti del ragazzo e vorrebbe sicuramente puntarci per il futuro. Lo stesso centrocampista, soddisfatto per le opportunità che si sta giocando nel migliore dei modi allo Spezia, vorrebbe tornare e rimanere all’Inter da protagonista.

In una situazione particolarmente delicata per il mercato internazionale non vanno comunque esclusi altri scenari. Sebbene dall’entourage di Agoumé siano arrivate ai nostri microfoni solamente conferme circa la volontà del francese di restare all’Inter nelle prossime stagioni, va detto che a fronte di una maxi offerta il club nerazzurro potrebbe valutare la possibilità di una ricca plusvalenza, in un momento di incertezza a livello societario. Nell’ambito del progetto giovane inaugurato dalla società negli ultimi anni, l’idea di base dell’Inter verte comunque sull’esigenza di fare del giovane centrocampista un ‘nuovo Bastoni’.

