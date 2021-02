Social – Brozovic si traveste coi figli in maschera. E Juan Jesus se la ride: “Sei unico, ti amo per questo”

Grazie al giorno libero concesso da Antonio Conte alla squadra dopo la brillante vittoria di domenica sera a San Siro per 3-1 con la Lazio, i calciatori dell’Inter hanno avuto l’opportunità di trascorrere un po’ di tempo assieme alle proprie famiglie. Marcelo Brozovic, ad esempio, ha scelto di travestirsi in maschera per festeggiare rigorosamente a casa coi propri figli il carnevale, postando alcune immagini davvero divertenti che rivelano la parte sicuramente più bizzarra del carattere del centrocampista nerazzurro.

Tra i commenti immediatamente arrivati sotto al post di Instagram, l’ex compagno e attuale difensore della Roma Juan Jesus ha evidentemente apprezzato lo scatto in famiglia di Brozovic. Il brasiliano, a dimostrazione del fatto che a distanza di anni ha mantenuto un’ottima relazione di amicizia con il calciatore croato ma non solo, ha commentato con una risata: “Io ti amo per questo. Sei unico”.

Questo il post originale del centrocampista croato: