Da Adriano a Bastoni, passando per Zanetti e Lautaro. Le scommesse vincenti su cui l’Inter ha puntato

Fra gli obiettivi dell’Inter in vista della prossima sessione di mercato c’è Zinho Vanheusden, talento cresciuto nelle giovanili nerazzurre ma attualmente fra le fila dello Standard Liegi. Nelle scorse ore si è parlato molto della volontà di riportarlo in Italia da parte della società, che vanta un diritto di recompra, anche se stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la trattativa non sarebbe ancora chiusa.

Nonostante un grave infortunio, il giocatore è uno dei talenti più interessanti nella sua generazione e rappresenterebbe una scommessa interessante per l’Inter. Società che in passato ha già creduto in profili giovani, rivelatesi poi profili affidabili e divenuti elementi importanti nelle varie formazioni.

