ESCLUSIVA – Inter-Vagiannidis, oggi l’incontro decisivo. Confermate le cifre dell’ingaggio e la durata del contratto

L’Inter vuole fortemente chiudere l’acquisto di Georgios Vagiannidis dal Panathinaikos. Il club nerazzurro sta lavorando da tempo sul terzino greco classe 2001, grazie ad un lavoro interlocutorio con la famiglia che ha anticipato tutti sul tempo. Il ragazzo, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, arriverà ad Appiano Gentile per mettersi a disposizione di Antonio Conte ed essere valutato per bene prima di una decisione definitiva sul suo futuro.

Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Passioneinter.com, proprio in queste ore dovrebbe svolgersi l’incontro decisivo tra l’Inter e l’entourage del calciatore per limare gli ultimi dettagli sulla base dell’accordo che era già stato trovato nei giorni scorsi. Si va dunque verso la conferma di un quadriennale per il terzino destro, per un ingaggio da 300mila euro a stagione. Un colpo a parametro zero che conferma l’ottimo lavoro di scouting da parte della società nerazzurra.

Non è escluso che, una volta sbarcato a Milano, il calciatore possa anche essere spedito in prestito presso altre formazioni di Serie A per acquisire minutaggio e fare esperienza. Tra le possibili ipotesi, si era parlato ad esempio dell’interessamento da parte dell’Hellas Verona nell’ambito di un’eventuale trattativa per Marash Kumbulla, difensore centrale classe 2000 che l’Inter segue ormai da diversi mesi.

