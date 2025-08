Dopo una sola stagione disputata con la maglia dell’Inter, per Mehdi Taremi è già giunta l’ora dei saluti. L’attaccante iraniano ha cercato di dare tutto se stesso con la maglia nerazzurra con la professionalità che senz’altro lo contraddistingue, senza però mai riuscire a conquistare davvero l’intero ambiente. Le poche reti realizzate e lo scarso apporto dello scorso anno, in particolare, hanno influenzato il suo bilancio in maglia nerazzurra.

Da qui, la scelta dell‘Inter di cercare per lui una soluzione in uscita già questa estate. Una decisione a cui il centravanti si è immediatamente allineato, mostrando grande collaborazione verso il club nerazzurro. Allo stesso tempo, le uniche due vere proposte ufficiali pervenute da Botafogo e Flamengo non lo hanno convinto del tutto, a fronte della sua volontà di rimanere in Europa e di diversi sondaggi già ricevuti dai suoi agenti dalla Premier.

Del futuro di Mehdi Taremi abbiamo dunque discusso in esclusiva con Hatam Shiralizadeh, giornalista iraniano di tasnimnews.com sempre ben informato sulle vicende che riguardano l’ex attaccante del Porto. Per prima cosa, come spiegato dal cronista, è evidente che Taremi ha una priorità chiara sul mercato: “Al momento non ci sono novità. I media turchi dicono che c’è un accordo verbale tra lui e il Besiktas, tuttavia non credo che andrà lì. La Turchia è la sua ultima opzione. Per quanto ne so, la sua priorità è la Premier League”.

In Inghilterra, sono due i club che sino a questo momento si sono mossi con maggiore convinzione: “Ci sono interessati da club come il Fulham, il Nottingham Forest (questi due sono più seri), il Leeds United e il West Ham, ma non c’è ancora un’offerta ufficiale. Credo che proverà a giocare in Premier League”.

Con Shiralizadeh abbiamo inoltre cercato di capire le ragioni di una stagione così opaca per Taremi: “Credo che non sia riuscito ad adattarsi alla filosofia dell’Inter e alla cultura calcistica italiana. Inoltre, Inzaghi non gli ha dato abbastanza spazio per dimostrare le sue capacità. Ogni volta che scendeva in campo, cercava sempre di lottare su ogni pallone. Non possiamo dimenticare che c’erano due mostri nell’attacco dell’Inter: Lautaro e Thuram. Competere con loro non è un compito facile! Taremi ci ha provato, ma non è bastato!”.

Eppure, secondo il giornalista, i colori nerazzurri rimarranno sempre scolpiti nel cuore dell’iraniano: “Credo che abbia lottato con cuore e anima per l’Inter, ma a volte le cose non vanno come vorresti, e il calcio è così. L’Inter e i suoi tifosi hanno un posto speciale nel suo cuore. Se avesse avuto più opportunità e avesse giocato con regolarità, sono sicuro che vedreste un Taremi diverso. È un vero killer in area di rigore”.