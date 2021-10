VIDEO – Intervista ESCLUSIVA a Ciocci (ex Inter): “Il Trap un maestro, la mia esperienza con Suning”

Massimo Ciocci ha raccontato ai microfoni di PassioneInter la sua esperienza all'Inter e poi allo Jiangsu Suning

In esclusiva ai microfoni di PassioneInter nei giorni scorsi è stato intervistato Massimo Ciocci. Classe 1968, ha fatto parte di quell'Inter tanto amata dai tifosi nerazzurri a cavallo tra gli anni 80' e 90'. L'esperienza nelle giovanili della Beneamata, l'approccio con maestri come Trapattoni, Rumenigge e Matthäus ma anche molto altro dopo la carriera da giocatore. Ciocci è stato infatti responsabile tecnico dell'Inter Academy in Giappone, oltre che aver allenato (dal 2018 al 2020) l'U-14 dello Jiangsu Suning. Ecco l'intervista completa - che potete trovare sul nostro canale Youtube - a Massimo Ciocci da parte della redazione di PassioneInter.