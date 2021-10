Da Belotti a van de Beek, tutte le notizie più importanti del giorno

Le news nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

PIENONE PER INTER-JUVE - Dopo gli oltre 43 mila spettatori per Inter-Sheriff (record post pandemico per l'Italia), per il club nerazzurro è in arrivo un altro numero importante in termini di spettatori. In vista di Inter-Juventus di domenica sera, infatti, come riportato da Il Giorno, sarebbero infatti già stati staccati oltre 57 mila biglietti, stabilendo quindi il nuovo record post Covid.