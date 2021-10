TS – Inter, Belotti può partire già a gennaio. Occhio al derby con il Milan

Il centravanti granata a gennaio entrerà negli ultimi sei mesi di contratto

Antonio Siragusano

Potrebbero essere questi gli ultimi mesi di Andrea Belotti con la maglia del Torino, o addirittura le ultime settimane qualora a gennaio il Gallo volesse spingere per la cessione. Il centravanti della Nazionale Italiana, infatti, ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo formulata dal presidente Cairo pari a 3,5 milioni con bonus per i prossimi cinque anni, una cifra senz'altro record per il club granata che nonostante gli sforzi potrebbe non riuscire a trattenere il proprio capitano.

Come scritto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, il ds Vagnati starebbe così pensando di anticipare la sua uscita già a gennaio, così da non correre il rischio di perderlo a costo zero in estate quando il suo contratto andrà in scadenza. In tal senso andrà tenuta d'occhio l'Inter, già sulle tracce dell'attaccante la scorsa estate e in cerca di nuovi rinforzi per il mercato di riparazione. Dovesse partire lo scontento Sanchez, la dirigenza nerazzurra spingerebbe senz'altro per avere un rimpiazzo tra Belotti o Insigne, anche lui in scadenza con il Napoli.

Ma attenzione a non sottovalutare il Milan, ancora alla ricerca di un centravanti dopo i problemi fisici accusati in questi primi mesi da Giroud e Ibrahimovic e l'inesperienza del giovane Pellegri. Belotti ha sempre strizzato l'occhio ai rossoneri, ma a far la differenza potrebbe essere il tema ingaggio dal momento che il Gallo partirà da una base di cinque milioni l'anno. In ogni caso ad oggi non va esclusa nessuna pista, nemmeno la possibilità di vederlo a Torino fino al prossimo giugno per poi salutare a costo zero.