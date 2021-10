Mercato – Romano su van de Beek: “Può davvero lasciare lo United a gennaio”

L'olandese ha giocato appena 141 minuti in questo inizio di stagione

Alessio Murgida

É un matrimonio che non ha mai spiccato il volo quello tra il Manchester United e Donny van de Beek. L'ex giocatore dell'Ajax era approdato all'Old Trafford con le migliori speranze, dopo aver stupito il mondo intero con la favola degli Ajacidi a un passo (letteralmente un passo) dalla finale di Champions League nella stagione 2017/2018. La favola, per l'olandese, si è però come congelata da quasi due anni.

Dal settembre del 2020, van de Beek ha giocato appena 39 match (di cui 17 da titolare) segnando solo un gol. In questa stagione ha giocato complessivamente (in tutte le competizioni) 141 minuti. Povertà di minutaggio che dimostra come il centrocampista non rientri minimamente nei piani dello United, o perlomeno in quelli di Solskjær.

Il divorzio sembra essere cosa naturale e potrebbe avvenire già nella prossima sessione di mercato. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, ci sono "grandi possibilità" che van de Beek lasci Manchester a gennaio. Il ritorno all'Ajax non pare essere la destinazione favorita: le piste quindi ora si aprono.

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di un interesse dell'Inter. Se ne è discusso tanto, qualcosa si è mosso e come sappiamo - a maggior ragione con un'Inter agli ottavi di Champions - Inzaghi avrà bisogno di un paio di rinforzi: uno quasi sicuramente in attacco.

La fragilità fisica di Sensi, insieme a un Calhanoglu non ancora integrato al 100%, potrebbe spingere Marotta e Ausilio a una mossa saggia: quella di rinforzare il centrocampo. Le partite sono tante, Brozovic e Barella avranno prima o poi bisogno di rifiatare e un profilo come van de Beek farebbe al caso dell'Inter: in una squadra che ambisce a fare bene anche in Europa, Gagliardini non basta come sostituto.

Un redivivo van de Beek alzerebbe di molto il livello della panchina nerazzurra. E ad Appiano hanno già dimostrato di saper risollevare la mentalità di un giocatore deluso dall'esperienza allo United. Chiedere a Lukaku.