VIDEO – Caso rinnovi, calciomercato, verso Inter-Juve – INTER NEWS

Alle 19.30 non perdere la diretta di Passione Inter

Alle 19.30 torna puntuale l'appuntamento con la diretta sui canali di Passione Inter per commentare tutte le news di giornata dal mondo interista. In primo piano, oggi, ci sono ancora le questioni relative ai rinnovi dei giocatori in scadenza, le ultime voci di mercato e anche - ovviamente - tutte le ultime verso la sfida di domenica sera contro la Juventus. Seguici e commenta con noi tutte le notizie sul mondo Inter!