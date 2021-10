TNT Sports – Nuova avventura in panchina per Crespo? L’ex Inter vicino al San Lorenzo

Un club argentino sulle tracce del Valdanito

Appena una settimana fa, Hernan Crespo - di comune accordo con il San Paolo - si separava dal club brasiliano. Dopo otto mesi e la vittoria di un Campionato Paulista, il Valdanito lasciava il Brasile ma ora potrebbe esserci una nuova possibilità per l'ex centravanti dell' Inter , tra le tante.

Secondo quanto riportato dalla rete televisiva TNT Sports, Crespo sarebbe vicino alla guida del San Lorenzo, rimasto orfano - come confermato dal giornalista César Luis Merlo - dopo l'esonero di un altro ex Serie A come Paolo Montero.