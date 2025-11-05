HIGHLIGHTS Inter-Kairat 2-1: gol pazzesco di Carlos Augusto

Arriva la quarta vittoria dell’Inter in Champions League: i nerazzurri battono anche il Kairat con un 2-1 finale che evidenzia comunque le difficoltà che la squadra di Cristian Chivu ha dovuto fronteggiare in questo incontro. A segno tra gli interisti sono andati prima Lautaro Martinez e poi Carlos Augusto.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Kairat: