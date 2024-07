HIGHLIGHTS Inter-Las Palmas 3-0: Taremi x2, capolavoro Dimarco

Vittoria convincente per l’Inter di Simone Inzaghi che a Cesena supera per 3-0 il Las Palmas. Una prestazione di netto dominio dei nerazzurri che hanno accolto per l’ultima mezz’ora di gioco anche il gruppo degli italiani, tornati ad Appiano Gentile lo scorso 24 luglio. A decidere la terza amichevole di questo pre-campionato dell’Inter, la doppietta di uno scatenato Mehdi Taremi e la prodezza finale di Federico Dimarco.

Guarda gli highlights di Inter-Las Palmas 3-0: